Рада звільнила від оподаткування військовим збором учасників ООС

“Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”, - зазначається в ухваленому законопроекті.

Цим же законопроектом звільняються від ПДВ бронежилети та ліки для військових.



Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект про національну безпеку. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 19 червня.