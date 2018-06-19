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Рада освободила от налогообложения военным сбором участников ООС

Рада освободила от налогообложения военным сбором участников ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада освободила от налогообложения военным сбором военнослужащих-учасников операции Объединенных сил. Парламентарии 229 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

"Временно, на период проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС), не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и других лиц на период их непосредственного участия в антитеррористической операции и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в принятом законопроекте.

Этим же законопроектом освобождаются от НДС бронежилеты и лекарства для военных.

Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о национальной безопасности. Соответствующее решение было принято во вторник, 19 июня.

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