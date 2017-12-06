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Рада звільнила від мобілізації жінок та чоловіків, які мають дитину з інвалідністю

Рада звільнила від мобілізації жінок та чоловіків, які мають дитину з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада звільнила від призову за мобілізацією жінок та чоловіків, що мають на утриманні дитину з інвалідністю. За відповідний законопроект проголосували 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІ-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії І-IV ступеня їх вираження або неповнолітня дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України.

Разом з тим змінами передбачається, що такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди, та проходити службу за місцем проживання.

Також пропонується внести відповідні зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нагадаємо, Рада дозволила ув'язнювати на два роки за домашнє насильство.

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