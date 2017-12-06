Рада освободила от мобилизации женщин и мужчин, имеющих ребенка с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада освободила от призыва по мобилизации женщин и мужчин, имеющих на иждивении ребенка с инвалидностью. За соответствующий законопроект проголосовали 239 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, который имеет какие-либо виды нарушений функций организма II-IV степени их выражения и ограничения жизнедеятельности какой-либо категории I-IV степени их выражения или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, который имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, которые отвечают критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом министров Украины.
Вместе с тем изменениями предусматривается, что такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия, и проходить службу по месту жительства.
Также предлагается внести соответствующие изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, Рада разрешила сажать на два года за домашнее насилие.