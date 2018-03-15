Рада звільнила Лутковську з посади Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада звільнила Валерію Лутковську з посади Уповноваженого ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Перед цим склала присягу новопризначена Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
Після цього депутати звільнили з посади членів Рахункової палати, які працювали до сьогоднішнього голосування.
Як повідомляв УНН, Парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.