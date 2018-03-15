Рада уволила Лутковскую с должности Омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада уволила Валерию Лутковскую с должности Уполномоченного по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Перед этим присягу сложила новоназначенная Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
После этого депутаты уволили с должности членов Счетной палаты, которые работали до сегодняшнего голосования.
Как сообщал УНН, 15 марта парламент назначил Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.