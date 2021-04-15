Рада зробила перший крок до запровадження пільг при сплаті консульського збору: хто зможе ними скористатися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 4539 щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій. Відповідне рішення підтримало 305 народних депутатів, передає УНН.
Деталі
Законопроектом пропонуються зміни, відповідно до яких за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ групи та дітям з інвалідністю консульський збір не справляється.
Також відповідно до запропонованих змін, за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2, осіб з інвалідністю І та ІІ групи та дітей з інвалідністю консульський збір не справляється.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, з 1 листопада 2020 року в Україні електронні візи (е-візи) оформлюються за новою процедурою.