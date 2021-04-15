Рада зробила перший крок до запровадження пільг при сплаті консульського збору: хто зможе ними скористатися

Деталі

Законопроектом пропонуються зміни, відповідно до яких за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ групи та дітям з інвалідністю консульський збір не справляється.

Також відповідно до запропонованих змін, за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2, осіб з інвалідністю І та ІІ групи та дітей з інвалідністю консульський збір не справляється.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, з 1 листопада 2020 року в Україні електронні візи (е-візи) оформлюються за новою процедурою.