Рада сделала первый шаг к внедрению льгот при уплате консульского сбора: кто сможет ими воспользоваться

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 174026 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 176746 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 260437 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 302497 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155438 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142686 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4539 о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законопроектом предлагаются изменения, согласно которым за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II группы и детям с инвалидностью консульский сбор не взимается.

Также согласно предлагаемым изменениям, за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям 1 и 2, лиц с инвалидностью I и II группы и детей с инвалидностью консульский сбор не взимается.

Что было раньше

Как сообщал УНН, с 1 ноября 2020 года в Украине электронные визы (е-визы) оформляются по новой процедуре.

Украинские Национальные Новости

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