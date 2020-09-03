Рада знову не визначилася з членами комісії в конкурсі на посади у САП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України провалила проект постанови №3898 про визначення представників ВРУ до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає кореспондент УНН.
Так, нардепи мали визначити сім представників від ВРУ до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Додамо, що взагалі в комісії буде 11 людей, з яких 7 мають бути представники парламенту.
Нагадаємо, ВРУ 15 липня провалила проект постанови №3769 про визначення представників ВР до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.