Рада змінила склад трьох комітетів

Деталі

Так, згідно з постановою, народного депутата з фракції “Слуга народу” Сергія Мандзія було обрано членом комітету з питань екологічної політики та природокористування. Водночас його було увільнено від обов’язків члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Окрім того, нардепа від партії “За майбутнє” Сергія Рудика було обрано заступником голови комітету з питань аграрної та земельної політики — у зв’язку з припиненням депутатських повноважень попереднього заступника Ігоря Колихаєва.

Що було раніше

Наприкінці березня Верховна Рада підтримала проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.