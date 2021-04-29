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Рада змінила склад трьох комітетів

Рада змінила склад трьох комітетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 квітня, підтримала проект постанови № 5377, змінивши склад трьох парламентських комітетів. Відповідне рішення підтримало 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, згідно з постановою, народного депутата з фракції “Слуга народу” Сергія Мандзія було обрано членом комітету з питань екологічної політики та природокористування. Водночас його було увільнено від обов’язків члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Окрім того, нардепа від партії “За майбутнє” Сергія Рудика було обрано заступником голови комітету з питань аграрної та земельної політики — у зв’язку з припиненням депутатських повноважень попереднього заступника Ігоря Колихаєва.

Що було раніше

Наприкінці березня Верховна Рада підтримала проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

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