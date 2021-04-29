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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Актуальное
Рада изменила состав трех комитетов

Рада изменила состав трех комитетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, поддержала проект постановления № 5377, изменив состав трех парламентских комитетов. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, согласно постановлению, народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Мандзия было избрано членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. В то же время он был освобожден от обязанностей члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Кроме того, нардепа от партии "За будущее" Сергея Рудика было избрано заместителем председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики - в связи с прекращением депутатских полномочий предыдущего заместителя Игоря Колыхаева.

Что было ранее

В конце марта Верховная Рада поддержала проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

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