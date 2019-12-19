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Рада завершила ранкове засідання, розпочавши розгляд законопроектів про азартні ігри

Київ • УНН

 • 8874 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив про завершення ранкового засідання, розпочавши розгляд законопроектів, що стосуються державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, передає кореспондент УНН.

Так, голова парламенту Дмитро Разумков завершив ранкове засідання Ради, розпочавши розгляд законопроектів №2285, №2285-1, №2285-2, №2285-3, №2285-4, №2285-5, №2286-6, №2285-7, №2285-д про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Також Разумков повідомив, що вечірнє засідання розпочнеться о 16:00.

Додамо, перед розглядом вищезазначених законопроектів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про можливий конфлікт інтересів і повідомив, що не буде брати участі в обговоренні цього питання.

Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила сьогоднішній порядок денний і продовжила засідання до вичерпання порядку денного. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.

Як повідомлялося раніше в УНН, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 56% громадян України не підтримують легалізацію грального бізнесу.

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