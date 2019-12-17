Легалізацію грального бізнесу в Україні не підтримують 56% громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За результатами опитування, 56% громадян України не підтримують легалізацію грального бізнесу. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.
Результати опитування свідчать, що 56 % опитаних повністю не підтримують легалізацію грального бізнесу. Ще 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу 18%.
Окрім того, респондентам ставилось питання про те, які ігри із наведеного для них списку все-таки можуть бути дозволені в Україні легально. Майже половина опитаних (50%) вважають, що це можуть бути лотереї, 22% - букмекерські ставки, 19% обрали у цьому списку казино. У відповіді на це питання 37% зазначили, що жодна із азартних ігор не може бути легалізована в Україні.
Також, за результатами опитування, 52% мешканців України ставляться негативно до того, що Президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи Президента – у 35% респондентів.
Довідка: дослідження проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 19 листопада по 13 грудня 2019 року в рамках Всеукраїнського дослідження "Думки і погляди населення України (Омнібус)". Також вивчались і інші думки українців. Було зібрано 2043 анкети. Опитування проводилося в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 12%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Нагадаємо, у вересні запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу підтримувало 47% українців.