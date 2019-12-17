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Легализацию игорного бизнеса в Украине не поддерживают 56% граждан

Легализацию игорного бизнеса в Украине не поддерживают 56% граждан

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. По результатам опроса, 56% граждан Украины не поддерживают легализацию игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Результаты опроса свидетельствуют, что 56% опрошенных полностью не поддерживают легализацию игорного бизнеса. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18%.

Кроме того, респондентам задавался вопрос о том, какие игры из приведенного для них списка все-таки могут быть разрешены в Украине легально. Почти половина опрошенных (50%) считают, что это могут быть лотереи, 22% - букмекерские ставки, 19% выбрали в этом списке казино. В ответе на этот вопрос 37% отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

Также, по результатам опроса, 52% жителей Украины относятся негативно к тому, что Президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе Президента - в 35% респондентов.

Справка: исследование проведено Киевским международным институтом социологии с 19 ноября по 13 декабря 2019 года в рамках Всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)". Также изучались и другие мнения украинцев. Было собрано 2043 анкеты. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, в сентябре предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживало 47% украинцев.

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