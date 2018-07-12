Рада заборонила стягувати борги підприємств ОПК перед російськими компаніями

“Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником — підприємство оборонно-промислового комплексу, яке внесене до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, примусове виконання рішень стосовно стягнення заборгованості не допускається”, — наголошується у законопроекті.

Як повідомляв УНН, Кабмін схвалив стратегію розвитку ОПК до 2028 року.