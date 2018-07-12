Рада запретила взимать долги предприятий ОПК перед российскими компаниями

"Установить, что в отношении обязательств по взысканию задолженности, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником - предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое внесено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, принудительное исполнение решений по взысканию задолженности не допускается", - отмечается в законопроекте.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил стратегию развития ОПК до 2028 года.