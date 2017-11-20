Рада Євросоюзу продовжила мандат Консультативної місії ЄС в Україні

"Рада ЄС 20 листопада продовжила мандат Консультативної місії Європейського союзу (EUAM) в Україні до 31 травня 2019 року і затвердила бюджет обсягом 32 млн євро на наступні 18 місяців", - йдеться у повідомленні.

Консультативна місія ЄС в Україні офіційно розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та одержання відповідного запрошення від уряду України.

КМЄС не має виконавчих повноважень. Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.

Нагадаємо, ЄС хоче допомогти Україні у створенні координаційного центру управління кордонами.