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Рада Євросоюзу продовжила мандат Консультативної місії ЄС в Україні

Рада Євросоюзу продовжила мандат Консультативної місії ЄС в Україні

Київ • УНН

 • 11508 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Рада Європейського Союзу продовжила мандат Консультативної місії ЄС з реформування сектора цивільної безпеки України (EUAM) до 31 травня 2019 року та затвердила її бюджет. Про це повідомляє на сайті євроінституції, передає УНН.

"Рада ЄС 20 листопада продовжила мандат Консультативної місії Європейського союзу (EUAM) в Україні до 31 травня 2019 року і затвердила бюджет обсягом 32 млн євро на наступні 18 місяців", - йдеться у повідомленні.

Консультативна місія ЄС в Україні офіційно розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та одержання відповідного запрошення від уряду України.

КМЄС не має виконавчих повноважень. Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.

Нагадаємо, ЄС хоче допомогти Україні у створенні координаційного центру управління кордонами.

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