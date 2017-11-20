Совет Евросоюза продлил мандат Консультативной миссии ЕС в Украине

"Совет ЕС 20 ноября продлил мандат Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) в Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в 32 млн евро на следующие 18 месяцев", - говорится в сообщении.

Консультативная миссия ЕС в Украине официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции Достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины.

КМЕС не имеет исполнительных полномочий. Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

Напомним, ЕС хочет помочь Украине в создании координационного центра управления границами.