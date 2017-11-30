В ЄС посилять захист прав споживачів

"Регламент спрямований на модернізацію механізмів співпраці для подальшого зменшення шкоди, заподіяної споживачам через порушення транскордонних прав споживачів в ЄС. Ефективний захист споживачів повинен відповідати, зокрема, на виклики цифрової економіки та розвитку транскордонної роздрібної торгівлі в ЄС", - зазначили в Раді ЄС.

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Нові правила мають допомогти збільшити довіру громадян та компаній до електронної торгівлі, зазначено в релізі.