В ЕС усилят защиту прав потребителей

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74324 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62778 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70376 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116953 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114852 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143265 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 37230 просмотра
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7 марта, 19:45 • 206785 просмотра
Актуальное
В ЕС усилят защиту прав потребителей

В ЕС усилят защиту прав потребителей

Киев  •  УНН

 • 27391 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Совет ЕС в четверг утвердил регламент по укреплению сотрудничества между национальными органами Европейского союза, ответственными за исполнением законов о защите прав потребителей, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз совета.

"Регламент направлен на модернизацию механизмов сотрудничества для дальнейшего уменьшения вреда, причиненного потребителям из-за нарушения трансграничных прав потребителей в ЕС. Эффективная защита потребителей должна отвечать, в частности, на вызовы цифровой экономики и развития трансграничной розничной торговли в ЕС", - отметили в Совете ЕС.

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Новые правила должны помочь повысить доверие граждан и компаний к электронной торговле, говорится в релизе.

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