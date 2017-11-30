В ЕС усилят защиту прав потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Совет ЕС в четверг утвердил регламент по укреплению сотрудничества между национальными органами Европейского союза, ответственными за исполнением законов о защите прав потребителей, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз совета.
"Регламент направлен на модернизацию механизмов сотрудничества для дальнейшего уменьшения вреда, причиненного потребителям из-за нарушения трансграничных прав потребителей в ЕС. Эффективная защита потребителей должна отвечать, в частности, на вызовы цифровой экономики и развития трансграничной розничной торговли в ЕС", - отметили в Совете ЕС.
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Новые правила должны помочь повысить доверие граждан и компаний к электронной торговле, говорится в релизе.