В ЕС усилят защиту прав потребителей

"Регламент направлен на модернизацию механизмов сотрудничества для дальнейшего уменьшения вреда, причиненного потребителям из-за нарушения трансграничных прав потребителей в ЕС. Эффективная защита потребителей должна отвечать, в частности, на вызовы цифровой экономики и развития трансграничной розничной торговли в ЕС", - отметили в Совете ЕС.

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Новые правила должны помочь повысить доверие граждан и компаний к электронной торговле, говорится в релизе.