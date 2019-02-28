Рада взялась за підсудність справ скоєними на окупованих територіях

Проект закону №9331 про внесення змін до закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території передбачає заміну назв ліквідованих судів на новостворені відповідно до вищеназваних указів Президента України.

Визначення підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, має відбуватись в загальному порядку, визначеному КПК України, без будь-яких особливостей.

При цьому автори законопроекту, наразі склалась ситуація, коли відсутні правові підстави звертатись в новостворені апеляційні суди для визначення ними суду, який буде здійснювати правосуддя в зазначених категоріях справ.

Нагадаємо, органи прокуратури спільно з науковцями розробляють програму “скрінінг-тесту” для громадян України з окупованих територій для визначення того, чи є склад злочину в їхніх діях, в умовах життя за окупаційної влади.



