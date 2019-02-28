Совет взялась за подсудность дел совершенными на оккупированных территориях

Проект закона №9331 о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории предусматривает замену названий ликвидированных судов на вновь согласно вышеназванных указов Президента Украины.

Определения подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, должно происходить в общем порядке, определенном УПК Украины, без каких-либо особенностей.

При этом авторы законопроекта, пока сложилась ситуация, когда отсутствуют правовые основания обращаться во вновь апелляционные суды для определения ими суда, будет осуществлять правосудие в указанных категориях дел.

Напомним, органы прокуратуры совместно с учеными разрабатывают программу "скрининг-теста" для граждан Украины с оккупированных территорий для определения того, является ли состав преступления в их действиях, в условиях жизни за оккупационной власти.



