Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять Геннадія Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам’ять мера Харкова Геннадія Кернеса, передає кореспондент УНН.
"Ми назавжди запам’ятаємо Геннадія Адольфовича як того, хто працював для міста і його жителів, викладався на повну і зміг зробити Харків краще", - заявили нардепи.
Нагадаємо, 17 грудня стало відомо про те, що помер мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.
Раніше стало відомо, що у мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Перед цим у Кернеса виявили COVID-19 - його доставили до німецької клініки "Шаріте" 16 вересня 2020 року через ускладнення від коронавірусу.
Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради впродовж 2002-го та 2006–2010 років. У 2010 році вперше був обраний міським головою.
28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.
Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня із результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.