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Рада врегулювала процедуру здійснення моніторингу державних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада врегулювала процедуру здійснення моніторингу державних закупівель. Відповідний законопроект підтримали 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада врегулювала процедуру здійснення моніторингу державних закупівель

Законопроект передбачає, що моніторинг закупівлі – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Також визначається процедура здійснення моніторингу закупівель. Встановлюється, що строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель.

За рішенням керівника органу державного фінансового контролю або його заступника строк здійснення моніторингу закупівлі може бути подовжено, але не більше ніж на 10 робочих днів.

За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі – висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.

Нагадамєо, минулого року держава зекономила понад 8 млрд грн завдяки системі ProZorro.

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