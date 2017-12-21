Рада урегулировала процедуру осуществления мониторинга государственных закупок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада урегулировала процедуру осуществления мониторинга государственных закупок. Соответствующий законопроект поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает, что мониторинг закупки - анализ соблюдения заказчиком законодательства в сфере публичных закупок на всех стадиях закупки с целью предотвращения нарушений законодательства в сфере публичных закупок.
Также определяется процедура осуществления мониторинга закупок. Устанавливается, что срок осуществления мониторинга закупки не может превышать 15 рабочих дней с даты обнародования решения о начале мониторинга закупки в электронной системе закупок.
По решению руководителя органа государственного контроля или его заместителя срок осуществления мониторинга закупки может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.
По результатам мониторинга закупки должностное лицо органа государственного финансового контроля составляет и подписывает заключение о результатах мониторинга закупки (далее - заключение), который утверждается руководителем органа государственного контроля или его заместителем. Такой вывод подлежит обнародованию в электронной системе закупок в течение трех рабочих дней со дня его составления.
Нагадамео, в прошлом году государство сэкономило более 8 млрд грн благодаря системе ProZorro.