Рада внесла зміни до законодавства для проведення фіналу Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада внесла зміни до закону про соціальне страхування, податкового та митного кодексів, необхідні для проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів. Парламентарі 228, 236 та 229 голосами підтримали відповідні зміни до законодавства, передає кореспондент УНН.
Змінами до закону про соціальне страхування тимчасово, до 1 червня 2018 року, звільнено представників або посадових осіб асоціацій - членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА, зокрема співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, зокрема (але не виключно), у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб (крім резидентів України).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НСК "Олімпійський" закриють через підготовку до фіналу Ліги чемпіонів
Зміни до Податкового кодексу тимчасово до 26 травня передбачають звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором кошти, доходи нерезидентів за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами на період підготовки та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок.
Зміни до Митного кодексу до 26 травня передбачають звільнення від оподаткування ввізним митом іноземних товарів (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України УЄФА, уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, які беруть участь у фінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 (далі - фінальні заходи Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року), необхідні для забезпечення організації та проведення зазначених заходів.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Києві відбудеться фінал Ліги Чемпіонів.