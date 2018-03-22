Рада внесла изменения в законодательство для проведения финала Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада внесла изменения в закон о социальном страховании, налоговый и таможенный кодекс, необходимые для проведения в Украине финала Лиги Чемпионов. Парламентарии 228, 236 и 229 голосами поддержали соответствующие изменения в законодательство, передает корреспондент УНН.
Изменениями в закон о социальном страховании временно, до 1 июня 2018 года, освобождаются представители или должностные лица ассоциаций - членов УЕФА; члены делегаций, участвующие в финальных матчах, в том числе члены команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физические лица, аккредитованные УЕФА, в частности сотрудники и временные работники, представители средств массовой информации, партнеры УЕФА, представители спонсоров от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, осуществляемое за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, в частности (но не исключительно) в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечения медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц (кроме резидентов Украины).
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Изменения в Налоговый кодекс временно, до 26 мая, предусматривают освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором средства, доходы нерезидентов за работы и/или услуги, выполненные и предоставленные на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.
Изменения в Таможенный кодекс до 26 мая предусматривают освобождение от налогообложения ввозной пошлиной иностранных товаров (кроме подакцизных), ввозимых на таможенную территорию Украины УЕФА, уполномоченными УЕФА лицами, футбольными клубами/командами, которые участвуют в финальных матчах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018 (далее - финальные мероприятия Лиги чемпионов УЕФА 2018), необходимые для обеспечения организации и проведения указанных мероприятий.
Напомним, что в конце мая в Киеве состоится финал Лиги Чемпионов.