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Рада внесла зміни до держбюджету щодо держгарантій за кредитами на портфельній основі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3659-д про внесення змін до держбюджету на 2020 рік у частині надання держгарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами. Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада внесла зміни до держбюджету щодо держгарантій за кредитами на портфельній основі

Так, законопроектом передбачається можливість надання державних гарантій на портфельній основі у сумі до 5 млрд грн в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем запозичень суб’єктів господарювання — резидентів України перед банками-кредиторами.

Зазначається, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3659 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік у частині надання держгарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами.

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