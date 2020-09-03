Рада внесла зміни до держбюджету щодо держгарантій за кредитами на портфельній основі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3659-д про внесення змін до держбюджету на 2020 рік у частині надання держгарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами. Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом передбачається можливість надання державних гарантій на портфельній основі у сумі до 5 млрд грн в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем запозичень суб’єктів господарювання — резидентів України перед банками-кредиторами.
Зазначається, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3659 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік у частині надання держгарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами.