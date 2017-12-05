Рада включила в порядок денний законопроект про відповідальність за заперечення російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного законопроект щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії стосовно України. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проектом пропонується внести доповнення до Кримінального кодексу України новою статтею 442-1 “Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України”, в якій передбачається кримінальна відповідальність за публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням, а також якщо ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно.
Також пропонується надати право здійснювати досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 442-1 Кримінального кодексу України, слідчим органам безпеки України.
Як повідомляв УНН, в Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору.