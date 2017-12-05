Рада включила в повестку дня законопроект об ответственности за отрицание российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта российской агрессии против Украины. За соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проектом предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс Украины новой статьей 442-1 "Публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину", в которой предусматривается уголовная ответственность за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украине, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, а также если те же действия, совершенные должностными лицами или совершенные повторно.
Также предлагается предоставить право осуществлять досудебное расследование преступления, предусмотренного статьей 442-1 Уголовного кодекса Украины, следственным органам безопасности Украины.
Как сообщал УНН, в Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора.