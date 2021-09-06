Рада вивчає лист Омбудсмена про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів - Разумков

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“Лист дійсно надходив. Людмила Леонтіївна прислала відповідного листа, зараз із ним розбираємось, вивчаємо його, після цього буде трішки інформації, тоді зможемо детальніше відповісти”, - заявив Разумков.

Деталі

За словами спікера ВР, у листі, який надіслала Омбудсмен, є бачення, які пов’язані з невідповідністю законопроекту Конституції України. Також у листі є питання, пов’язані із Венеційською комісією.

Додамо

3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

Як заявив на брифінгу спікер ВР, законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті. Він додав, що станом на сьогодні до законопроекту внесено 1257 правок.