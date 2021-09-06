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Рада изучает письмо Омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах - Разумков

Рада изучает письмо Омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах - Разумков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Верховной Раде изучают письмо, которое прислала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова о несоответствии Конституции законопроекта №5599 "об олигархах". Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Письмо действительно поступало. Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо, сейчас с ним разбираемся, изучаем его, после этого будет немного информации, тогда сможем подробнее ответить ", - заявил Разумков.

Детали

По словам спикера ВР, в письме, которое прислала Омбудсмен, есть видение, связанное с несоответствием законопроекта Конституции Украины. Также в письме есть вопросы, связанные с Венецианской комиссией.

Добавим

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

Как заявил на брифинге спикер ВР, законопроект об олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете. Он добавил, что на сегодня в законопроект внесены 1257 поправок.

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