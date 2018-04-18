Рада відмовилася збільшувати розмір своїх іменних стипендій студентам вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Верховна Рада відмовилася збільшувати розмір іменних стипендій парламенту студентам вищів. Відповідний проект постанови підтримали лише 190 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Внесеним проектом постанови передбачалося установити такі розміри іменних стипендій Верховної Ради України: для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 2130 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2720 гривень на місяць.
Як повідомляв УНН, довічні державні стипендії отримають 73 українці.