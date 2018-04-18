Рада отказалась увеличивать размер своих именных стипендий студентам вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Верховная Рада отказалась увеличивать размер именных стипендий парламента студентам вузов. Соответствующий проект постановления поддержали лишь 190 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Внесенным проектом постановления предусматривалось установить такие размеры именных стипендий Верховной Рады Украины: для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню “младший специалист” или “бакалавр”, — 2130 гривен в месяц, для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню “бакалавр”, “специалист” или “магистр”, — 2720 гривен в месяц.
Как сообщал УНН, пожизненные государственные стипендии получат 73 украинцы.