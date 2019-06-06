Рада відклала до кінця року штрафи за зберігання пального без ліцензії

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати ухвалили закон про відтермінування застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за зберігання пального без ліцензій. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ставить за мету відтермінування застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у разі зберігання пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії.

Закон пропонує доповнити статтю 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" новою частиною, якою відтерміновується застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 тисяч гривень у разі зберігання пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №1004 про збільшення штрафів за безпідставну відмову перевізників у пільговому проїзді в громадському транспорті.

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