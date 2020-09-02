Рада ухвалила законопроект щодо належних умов роботи парламентських ТСК

“В законопроекті зокрема передбачено, що роботу тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії можуть забезпечувати спеціалісти з числа працівників правоохоронних органів, Апарату ВРУ, працівники органів державної влади, інших державних органів, залучених або відряджених для забезпечення роботу комісій”, - сказав під час обговорення законопроекту голова комітету ВР з питань Регламенту Сергій Кальченко.

Законопроект має на меті забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВРУ, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.