Рада ухвалила законопроект щодо держпідтримки виробників c/г продукції

Основні положення законопроекту №3295 передбачають:

- виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання;

- надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо);

- визначення принципів, на яких надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів);

- запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

- виключення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

- надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.