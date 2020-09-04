Рада ухвалила за основу законопроект щодо держпідтримки виробників с/г продукції

Основні положення законопроекту передбачають:

- виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання;

- надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо);

- визначення принципів, на яких надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів);

- запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

- виключення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

- надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою.

Нагадаємо, за інформацією Мінекономіки, наразі держава за програмою компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва вже спрямувала 716 млн грн для майже 1,5 тис. аграріїв.