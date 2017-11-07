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Рада ухвалила закон про посилення гарантій безпеки дітей

Рада ухвалила закон про посилення гарантій безпеки дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про посилення гарантій безпеки дітей. За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

"За десять років кількість дитячого населення зменшилася з 14 млн до 7 млн! Даним законом ми регламентуємо охорону дитинства – одну з важливих складових національних інтересів дитини. За останні п’ять років не від збройної агресії щороку зростає кількість дітей, що стали жертвами злочинів. Від розбоїв в 2014 році постраждали 48 дітей, в 2015 році 68 дітей, за одинадцять місяців 2016 року – 98. В цьому році постраждали більше 100 дітей", - сказала представник Президента у ВР І.Луценко.

Ухваленим законом вносяться зміни до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", який встановлює, що забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав визначено як принцип внутрішньої політики. Відповідно розширюється зміст основних засад внутрішньої політики у соціальній та гуманітарній сферах.

У прикінцевих положення закону сказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування. Також зазначено, що Кабінет міністрів має під час опрацювання проекту закону про державний бюджет на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років.

Також передбачається, що уряд до 1 січня 2018 року має розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

Як повідомляв УНН, за статистикою, 83% постраждалих від насильства в сім'ї - це жінки, 11% - чоловіки та 6% дітей.

 

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