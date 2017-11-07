Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54762 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122640 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107874 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106546 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99633 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104941 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144833 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей

Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей

Киев  •  УНН

 • 15624 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей. За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"За десять лет количество детского населения уменьшилась с 14 млн до 7 млн! Данным законом мы регламентируем охрану детства - одна из важных составляющих национальных интересов ребенка. За последние пять лет не от вооруженной агрессии ежегодно растет количество детей, ставших жертвами преступлений. От разбоев в 2014 году пострадали 48 детей, в 2015 году 68 детей, за одиннадцать месяцев 2016 года - 98. в этом году пострадали более 100 детей", - сказала представитель Президента в ВР И.Луценко.

Принятым законом вносятся изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", который устанавливает, что обеспечение особой заботы о ребенке и реализации ее прав определено как принцип внутренней политики. Соответственно, расширяется содержание основных принципов внутренней политики в социальной и гуманитарной сферах.

В заключительных положениях закона сказано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования. Также указано, что Кабинет министров во время разработки проекта закона о государственном бюджете на 2018 год предусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет.

Также предполагается, что правительство до 1 января 2018 года должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона по улучшению социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям.

Как сообщал УНН, по статистике, 83% пострадавших от насилия в семье - это женщины, 11% - мужчины и 6% детей.

Украинские Национальные Новости

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