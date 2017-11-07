Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей

"За десять лет количество детского населения уменьшилась с 14 млн до 7 млн! Данным законом мы регламентируем охрану детства - одна из важных составляющих национальных интересов ребенка. За последние пять лет не от вооруженной агрессии ежегодно растет количество детей, ставших жертвами преступлений. От разбоев в 2014 году пострадали 48 детей, в 2015 году 68 детей, за одиннадцать месяцев 2016 года - 98. в этом году пострадали более 100 детей", - сказала представитель Президента в ВР И.Луценко.

Принятым законом вносятся изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", который устанавливает, что обеспечение особой заботы о ребенке и реализации ее прав определено как принцип внутренней политики. Соответственно, расширяется содержание основных принципов внутренней политики в социальной и гуманитарной сферах.

В заключительных положениях закона сказано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования. Также указано, что Кабинет министров во время разработки проекта закона о государственном бюджете на 2018 год предусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет.

Также предполагается, что правительство до 1 января 2018 года должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона по улучшению социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям.

Как сообщал УНН, по статистике, 83% пострадавших от насилия в семье - это женщины, 11% - мужчины и 6% детей.