Рада ухвалила за основу законопроект щодо розвитку фізичної культури та спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Метою законопроекту є створення можливостей для ефективного функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України, для цього пропонується надати їм право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту.
Окрім того, передбачається привести термінологію Закону України "Про фізичну культуру і спорт" у відповідність до Закону України "Про освіту".
Парламентарі також ухвалили рішення про скорочення на половину строків підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3498 про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту.