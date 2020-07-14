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Рада ухвалила за основу законопроект щодо розвитку фізичної культури та спорту

Рада ухвалила за основу законопроект щодо розвитку фізичної культури та спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Метою законопроекту є створення можливостей для ефективного функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України, для цього пропонується надати їм право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту.

Окрім того, передбачається привести термінологію Закону України "Про фізичну культуру і спорт" у відповідність до Закону України "Про освіту".

Парламентарі також ухвалили рішення про скорочення на половину строків підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3498 про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

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