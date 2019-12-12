Рада ухвалила за основу законопроект щодо планування використання земель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про зміни в законодавстві щодо планування використання земель. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2280 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель передбачає врегулювання питань встановлення меж громад, комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою.
Окрім того, законопроект має на меті унормування питань, пов’язаних із його затвердженням, нормування формування електронної картографічної основи для планування території, забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.
На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян тощо.
Нагадаємо, Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо планування використання земель.