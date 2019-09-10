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Рада ухвалила у першому читанні закон про імпічмент

Рада ухвалила у першому читанні закон про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили у першому читанні президентський законопроект №1012 про імпічмент. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок 337 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Одразу проголосувати за ухвалення законопроекту в цілому народні депутати не зголосились і повернулись до обговорення.

Метою і завданнями цього законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити президентський законопроект про імпічмент в першому читанні і в цілому.

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