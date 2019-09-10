Рада приняла в первом чтении закон об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты приняли в первом чтении президентский законопроект №1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник 337 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Сразу проголосовать за принятие законопроекта в целом народные депутаты не согласились и вернулись к обсуждению.
Целью и задачами этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановления системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичмент в первом чтении и в целом.