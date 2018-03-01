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Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд (доповнено)

Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд (доповнено)

Київ • УНН

 • 11328 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси, передає кореспондент УНН.

Після ухвалення рішення голова ВР оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин.

Як повідомляв УНН, профільним комітетом ВР було рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник вважає, що Антикорупційний суд можна створити до кінця року.

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