Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси, передає кореспондент УНН.
Після ухвалення рішення голова ВР оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин.
Як повідомляв УНН, профільним комітетом ВР було рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.
Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник вважає, що Антикорупційний суд можна створити до кінця року.