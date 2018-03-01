Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение народные депутаты отдали 282 голоса, передает корреспондент УНН.
После принятия решения председатель ВР объявил перерыв в заседании на 30 минут.
Как сообщал УНН, профильным комитетом ВР было рекомендовано принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.
Напомним, директор НАБУ Артем Сытник считает, что Антикоррупционный суд можно создать до конца года.