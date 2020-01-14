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Рада ухвалила постанову щодо катастрофи українського літака в Ірані

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект постанови № 2726 про заяву ВРУ у зв’язку з трагічною загибеллю рейсу PS752 авіакомпанії МАУ внаслідок його збиття в Ірані. Відповідне рішення підтримали 368 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проект постанови передбачає схвалення Заяви Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран.

У своїй заяві Верховна Рада України висловлює глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня 2020 року, та колективу авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” у зв’язку із втратою колег. Україна наполягає на повному розслідуванні всіх обставин цієї катастрофи, на офіційних вибаченнях з боку Ірану, поверненні тіл загиблих і здійсненні ним усіх компенсаційних виплат.

Окрім того, у заяві йдеться, що Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

Також, ВР закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів зі своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив профільним комітетам підготувати постанову парламенту щодо катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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