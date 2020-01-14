Рада ухвалила постанову щодо катастрофи українського літака в Ірані

КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект постанови № 2726 про заяву ВРУ у зв’язку з трагічною загибеллю рейсу PS752 авіакомпанії МАУ внаслідок його збиття в Ірані. Відповідне рішення підтримали 368 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.