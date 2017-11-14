Рада у вівторок візьметься за проект Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути у першому читанні проект Бюджету-2018 та зміни до бюджетного кодексу. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення та відкликати з парламенту законопроект про антикорупційні суди.
Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно законопроектів про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України, а також перейменувати окремі населені пункти.
Як повідомляв УНН, Парубій розповів, коли ВР розгляне питання про розрив дипвідносин з РФ.