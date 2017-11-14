Рада у вівторок візьметься за проект Бюджету-2018

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення та відкликати з парламенту законопроект про антикорупційні суди.

Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно законопроектів про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України, а також перейменувати окремі населені пункти.

Як повідомляв УНН, Парубій розповів, коли ВР розгляне питання про розрив дипвідносин з РФ.