Рада во вторник возьмется за проект Бюджета-2018

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации использования массивов земель сельскохозяйственного назначения и отозвать из парламента законопроект об антикоррупционных суды.

Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно законопроектов о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины , а также переименовать отдельные населенные пункты.

Как сообщал УНН, Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит вопрос о разрыве дипотношений с РФ.