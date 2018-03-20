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Рада у вівторок планує затвердити порядок денний восьмої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує затвердити порядок денний восьмої сесії та визначитися стосовно президентського законопроекту про дипломатичну службу. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо змін до Бюджетного кодексу щодо запровадження середньострокового бюджетного планування та урядової ініціативи щодо змін до законодавства стосовно управління державними банками.

Крім цього, депутати планують розглянути низку питань промислової політики, серед яких законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів та визначитися щодо законопроекту "На захист українських експортерів".

У порядку денному також передбачено розгляд законопроектів про стратегічну екологічну оцінку, проекту Кодексу України з процедур банкрутства, проекту постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України, проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, а також урядової ініціативи стосовно підвищення ефективності використання земель оборони.

Нагадаємо, зі слів представника Президента в ВР І.Луценко, Верховна Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд не раніше травня.

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